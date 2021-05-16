الريال وبرشلونة يدخلان مرحلة قبل الحسم اليوم في لقائين بتوقيت واحد.. تعرف على القنوات الناقلة

2021/05/16 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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يدخل فريقا برشلونة والريال اليوم الاحد (16 آيار 2021)، لقائي قبل الحسم، في إطار مباريات الجولة رقم 37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، عندما يواجه برشلونه فريق سيلتا فيجو على ملعب كامب نو، ويلتقي ريال مدريد نظيره اتلتك بيلباو على ملعب سان ماميس، وبتوقيت واحد

برشلونة يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويرغب الفريق الكتالوني في استعادة نغمة الفوز للاحتفاظ بفرصه الضئيلة في التتويج باللقب، في المقابل يسعى سيلتا فيجو لحصد النقاط الثلاث، للحفاظ على آماله في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو سوف يكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة، (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

اما ريال مدريد فيدخل مواجهة، اتلتيك بيلباو محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويريد الميرنجي تحقيق الفوز، لملاحقة أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في المقابل، يأتي أتلتيك بيلباو في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا برصيد 49 نقطة، ويأمل الفريق الباسكي الخروج بنتيجة جيدة للبقاء بوسط الجدول.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو سوف يكون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة، (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 1.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع بين الفريقين في الموسم الحالي من الليجا، كان قد انتهى بانتصار الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف وحيد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بواسطة كل من، كريم بنزيما (هدفين) وتوني كروس، فيما انتهى لقاء الدور الأول الذي جمع بين برشلونة وسيلتا فيجو في الموسم الحالي من الليغا، بانتصار البلوجرانا بثلاثية دون مقابل، على ملعب بالايدوس، وجاءت الأهداف بواسطة كل من، أنسو فاتي، سيرجي روبيرتو ولوكاس أولازا بالخطأ بمرماه.

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