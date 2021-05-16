حقيقة عودة العراق الى القميص الاسود

2021/05/16 | 14:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة “برو” المسؤول عن تسويق المنتخب الوطني بكرة القدم، حقيقة عودة منتخب اسود الرافدين الى القميص الاسود.

وقال مدير الشركة يوسف الخفاجي إن “صفحات التواصل الاجتماعي نشرت صوراً واخباراً عن تصميم قميص اسود للمنتخب الوطني بكرة القدم”.

واوضح ان “هذه الصور اجتهادات من قبل اصحاب الصفحات، فالعراق مازال معتمداً على اللون الابيض والاخضر وكل ما ينشر خلاف ذلك هو غير صحيح”.

واضاف أن “شركة امبرو بصدد اكمال قميص المنتخب الوطني، الذي سيكون جاهزاً قبل بطولة العرب في قطر نهاية العام الجاري”.

يذكر ان القميص الاول للمنتخب الوطني يكون ذات لون ابيض، فيما يعتمد المنتخب اللون الاخضر في قميصه الثاني.

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