البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة

2021/05/16 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة قائلاً إن “من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أطفال”.

وقال في عظة أسبوعية بساحة القديس بطرس “أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة ويسلكون طريق السلام.



“لقي الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا.



هذا مروع..



غير مقبول.



موتهم علامة على أن (أناسا) لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه..



أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟”.

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