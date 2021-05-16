2021/05/16 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وحجزها مؤخرًا بغرفة العناية المركزة.واهتمت وسائل الإعلام المصرية بشكل واسع وكبير خلال الأسابيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدأت مشوارها الفني بالعراق واختتمته بمصر..



من هي الراحلة نادية العراقية؟ المركز الخبري الوطني.

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