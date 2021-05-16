تظاهرات حاشدة في كندا وأميركا منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة

2021/05/16 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدن أميركية وكندية تظاهرات حاشدة تأييدا لفلسطين وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرج المئات في مسيرات تضامن مع فلسطين في نيويورك وواشنطن وديربورن ومونتريال تحت شعار “دافعوا عن فلسطين” مرددين هتافات الحرية لفلسطين داعين الى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية ولأعمال التهجير القسري.

وشارك في التظاهرات عدد من اليهود المتواجدين في اميركا وكندا رافعين لافتات كتب عليها “ليس باسمي” و”التضامن مع فلسطين” مطالبين بإنهاء الصراع بين الجانبين وإيقاف نزيف الدم.

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