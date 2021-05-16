مدارس إقليم كردستان تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة والبدء بالدوام الحضوري

2021/05/16 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعادت المدارس في إقليم كردستان فتح أبوابها لاستقبال الطلبة والبدء بالدوام الحضوري.

وأكدت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان ان الدوام الحضوري بدأ في مدارس الإقليم للصفوف من الأول الى الحادي عشر، مع التقيد التام بالإجراءات التي فرضتها الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، مبينة ان صيغة الدوام ستكون بالتناوب لمدة ثلاثة أيام بالتعاقب بين وجبتين، مع تخويل أولياء الأمور بعدم ارسال أبنائهم للدوام الحضوري في المدارس على ان يقوموا بملء استمارة يتعهدون من خلالها بالالتزام بالدراسة عبر التعليم عن بعد وذلك في الأسبوع الأول من بدء الدوام.

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