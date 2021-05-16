ارتفاع حصيلة من قضوا في غزة إلى 147 قتيلا وأكثر من 1200 مصاب

2021/05/16 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل سبعة عشر فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة.

ليرتفع عدد من قضوا منذ تصاعد النزاع الإثنين الماضي إلى مئة وسبعة واربعين قتيلا.

وقالت الوزارة إن بين القتلى سبعة واربعين طفلا وتسعاً وعشرين سيدة، كما ارتفعت حصيلة الجرحى جراء الضربات إلى ألف ومئتي إصابة مبينة ان العدد مازال مرشحا للازدياد.

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