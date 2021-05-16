"سيلفي" تتسبب بغرق 7 أشخاص في إندونيسيا

2021/05/16 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق قارب محمل فوق طاقته في بحيرة بجزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي، على ما أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد.

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