وزارة التربية : جميع امتحانات وزارة التربية حضورية

2021/05/16 | 15:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد 16 ايار 2021، ان جميع الامتحانات و لجميع الصفوف و المراحل ستكون حضورية لا غير.وقالت الوزارة على انها ستناقش الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات وتحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر و أيضا سيتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.واشارت الى ان مسألة التقليص …

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