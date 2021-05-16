2021/05/16 | 15:01 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي24 – بغداد اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد 16 ايار 2021، ان جميع الامتحانات و لجميع الصفوف و المراحل ستكون حضورية لا غير.
وقالت الوزارة على انها ستناقش الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات وتحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر و أيضا سيتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.
واشارت الى ان مسألة التقليص …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية : جميع امتحانات وزارة التربية حضورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الوزارة على انها ستناقش الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات وتحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر و أيضا سيتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.
واشارت الى ان مسألة التقليص …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية : جميع امتحانات وزارة التربية حضورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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