مدرِّب السماوة يناشد بدعم الفريق قبل فوات الأوان

2021/05/16 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمَّار

ناشد مدرب فريق السماوة بكرة القدم وزير الشباب ومحافظ المثنى لتقديم الدعم المالي للنادي وانقاذه من خطر الهبوط الى دوري الدرجة الاولى .

وقال سمير كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد،إن" نادي السماوة لم يتلقِ اي دعم مادي كما هو الحال في الأندية المؤسساتية "،مبيناً أن" النادي يتملك مبالغ بسيطة يتم تدوريها على مدى موسم كامل".

وأضاف كاظم أن" إدارة النادي قامت بتسليم الدفعة الثانية من مستحقات الفريق وبقيت الدفعة الاخيرة"، مؤكداً أن" النادي بحاجة للدعم من وزير الشباب والرياضة ودعم محافظ المثنى بالاضافة الى وقفة الجمهور للابتعاد عن خطر الهبوط ".

وتابع كاظم ان" الفريق تنتظره اليوم مباراة صعبة امام الكهرباء "، لافتاً الى أن" جميع المباريات التسع المتبقية مهمة وتعدُّ مثل مباراة نهائية للفريق".

واشار كاظم الى ان "فريق الكهرباء فريق كبير بادراته ولاعبيه والمدرب احمد صلاح استطاع ان يوظف الفريق ويحقق نتائج ممتازة "، لافتاً الى ان " الجهاز الفني لفريق السماوة تمكن خلال الفترة السابقة من تشخص نقاط القوة ونقاط الضعف للفريق وعلى اثرها تم وضع منهاج تديبي مركز ظهرت نتائجه خلال الجولات الاخيرة وجميع اللاعبين جاهزون لهذا اللقاء بغية الوصول الى بر الامان".

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