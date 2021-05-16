رسالة عاجلة من الرب - عباس علي العلي

2021/05/16 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الجحيمالموتصوت الرعب القادم من بطن كتاب مقدسالله قال لهمهؤلاء أعدائيولأني لا أملك إلا يد مغلولةفقد أبحت لكمأن تلعبوا لعبة الجحيم والموتمعهمصغارهم قبل الكبارعليكم بنسائهمفهن أرحام لا تترك عشق الولادةمع كل طفل يولدتختفي قطعة من هيكل القداسةالذين أمامكمليسوا سوى خطيئةجلبت اللعنةأولدت لكم ولي أعداءفلا تبقوا منهم باقيةأولاد إسم ......





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