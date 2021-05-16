فيلم - في المرتفعات - الحدث السينمائي الأهم هذا الصيف، واختير الفيلم لافتتاح مهرجان تريبيكا السينمائي . - سمير حنا خمورو

2021/05/16 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو فيلم " في المرتفعات " الحدث السينمائي الأهم هذا الصيف، واختير الفيلم لافتتاح مهرجان تريبيكا السينمائي .



مرت اكثر من 10 سنوات منذ ان حاول الكاتب المسرحي والممثل والملحن لين مانويل ميراندا تحويل مسرحيته الموسيقية (فيالمرتفعات In the Heights) الى فيلم سينمائي طويل، ولكنه واجه صعوبات وعواقب كثيرة منها ان الاستديوهات الكبيرة، مثل وارنر بروس وبعض المنتجين كانوا يريدون ان يفرضوا عليه اسماء نجوم مع ......





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