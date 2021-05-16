قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يعلن موقف طهران من تطورات الأوضاع بفلسطين

2021/05/16 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، دعم طهران للفلسطينيين في مواجهة القوات الإسرائيلية.

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وبحسب وسائل إعلام إيرانية تابعها "ناس"، (16 آيار 2021)، فقد "اجرى قاآني اتصالين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة".

وذكر أن "طهران تدعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات وجرائم العدو".

كما نقل قاآني رسالة دعم مماثلة الى هنية، مؤكدا "وقوف إيران الى جانب فلسطين"، وإدانتها "الانتهاكات والجرائم في القدس وغزة".

وقُتل في غزة 174 شخصا بينهم 47 طفلا منذ الإثنين الماضي، في حين جرح 1200 شخص وفق وزارة الصحة في القطاع المحاصر.



وفي الجانب الإسرائيلي، قتل عشرة أشخاص وأصيب 282 بجروح.

واندلعت جولة العنف بعد إطلاق الفصائل صواريخ باتجاه اسرائيل تضامنا مع مئات الفلسطينيين الذين جرحوا في صدامات مع القوات الاسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وتهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

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