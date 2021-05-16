2021/05/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وذكر الاتحاد الكوري لكرة القدم (KFA) ، أنه" أرسل وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي للتعبير عن نيته عدم المشاركة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم التي ستستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا".

ونتيجة لذلك ستلعب كوريا الجنوبية، التي كان من المقرر أن تستضيف كوريا الشمالية وتركمانستان ولبنان وسريلانكا في مباريات المجموعة الثامنة، ثلاث مباريات فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم رسمياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات كأس العالم رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).