2021/05/16 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن المدير الفني زين الدين زيدان، بصدد تقديم استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، وفق ما أوردته آخر المستجدات الصحفية اليوم الأحد.

والمدرب الفرنسي يقود نادي العاصمة الإسبانية مدريد، في ولاية ثانية، غير ناجحة على الإطلاق، خاصة في ظل صعوبة حصوله على أي لقب هذا الموسم، بعدما تقلصت فرصه في المنافسة على لقب الليغا، لصالح الجار أتلتيكو.

وأشارت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية إلى أن،" زيدان تحدث مع نجوم ريال مدريد، موضحًا لهم أن يقضي الآن آخر أيامه في النادي المدريدي".

زيدان لديه عقد سارٍ مع إدارة الرئيس فلورينتينو بيريز، حتى صيف عام 2022، لكنه أكد في تصريحات سابقة أن "التغيير يكون أحيانًا ضروريًا"، على حد وصفه.

يشار إلى أن 3 أسماء كبرى، مطروحة في الوقت الحالي على طاولة المدربين المرشحين في ريال مدريد، هم: يواكيم لوف، ماسيمليانو أليجري وراؤول جونزاليس.

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