2021/05/16 | 15:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الأحد 16 مايو 2021 | 02:51 مساءً

| عدد القراءات : 17

قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي، الاحد، تمديد الحجر الصحي المفروض في المدينة، بسبب زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى 24 مايو الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الوزير الرئيسي لنيودلهي، أرفيند كيدجريفال، في مؤتمر صحفي: “نشهد تعافيا جيدا بعد الحجر الصحفي.



وينخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا.



ولا نريد فقدان ما حققناه خلال الأيام الماضية.



ولذلك نمدد الحجر الصحي في المدينة لمدة أسبوع آخر.



وسيستمر سريان مفعول الحجر الصحي في نيودلهي حتى الساعة 05:00 صباحا من يوم الاثنين المصادف 24 ايار.

ويستمر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند منذ منتصف شباط الماضي، ليتجاوز عدد الناس الذين يتلقون حاليا العلاج ضد كورونا 3,6 مليون.

واحتلت نيودلهي خلال الأسابيع الماضية واحدة من أول المرتبات بين الولايات الهندية من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.



وتدل المعلومات الأخيرة على أن سلطات المدينة سجلت 6,4 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما يتلقى أكثر من 66 ألف مصاب العلاج ضد كورونا.

وفرضت سلطات نيودلهي في 19 نيسان الماضي الحجر الصحي في أراضي المدينة.



وخلال سريان مفعوله تعمل كل المكاتب الخاصة في المنازل، كما تم إغلاق كل المطاعم والمحلات التجارية غير الغذائية والمراكز التجارية.



ويحظر إجراء كل اجتماعات وفعاليات جماعية، وتم الحد من عدد الركاب في وسائل النقل العامة وعدد الضيوف في حفلات الزفاف والجنازات.

ويستمر في المدينة عمل هيئات السلطة والمستشفيات ومقرات الشرطة ومحطات الإطفاء والمحلات التجارية الغذائية والبنوك والمؤسسات التي تقوم بتزويد المنازل بالماء والكهرباء والإنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد الحجر الصحي في العاصمة الهندية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد الحجر الصحي في العاصمة الهندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).