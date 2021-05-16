الطالباني: استقطاع21% من رواتب موظفي إقليم كردستان لم يعد مبررا

2021/05/16 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب آلا الطالباني بإنهاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب موظفي إقليم كردستان.

جاء ذلك عبر رسالة عاجلة وجهتها الطالباني إلى الرئاسات قالت فيها ان سلطات الإقليم ما تزال تستقطع نسبة واحد وعشرين بالمائة من رواتب موظفيها، وهي استقطاعات لم يعد لها مبرر في ظل التزام السلطات الاتحادية بدفع مستحقات رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد حسم قضية حصة الإقليم من الموازنة بما قبلته جميع الأطراف.

وأضافت الطالباني ان دفع رواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية ومستحقات قوات البيشمركة التي تقاتل الإرهاب يوميا تتطلب عملا سريعا يتخطى صيغ المخاطبات البيروقراطية المقيتة، في حين أكدت الطالباني ان إن سلطات الإقليم بالأخص وزارتي النفط والمالية، مطالبتان بتوفير إجابات سريعة عن أسباب استمرار استقطاع رواتب الموظفين في الإقليم، وكذلك عدم دفع الكمية المقررة من صادرات النفط إلى حسابات وزارة النفط الاتحادية.

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