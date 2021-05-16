البابا فرنسيس يحذر من “دوامة الموت والدمار” في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

2021/05/16 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس من خطر تدهور الوضع في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دون خضوع الطرفين إلى دعوات وقف التصعيد.

وقال البابا في اعقاب قداس خصصه لبورما إن سقوط ضحايا من المدنيين امر فظيع وغير مقبول، محذرا من أمكانية تدهور الوضع وتحوله إلى دوامة موت ودمار، على حد وصفه.

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