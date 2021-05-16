الاتحاد الوطني يكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى بغداد لتطبيق بنود الموازنة

2021/05/16 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

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كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى العاصمة بغداد لتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وصرف مستحقات إقليم كردستان.

وقال ميرزا في تصريحات صحفية إن الوفد الكردي سيلتقي اللجنة المالية الفنية التي شكلتها الحكومة الاتحادية لبحث آلية صرف مستحقات إقليم كردستان بقانون الموازنة وتطبيق بنود الموازنة الاتحادية المتعلقة بحصة الإقليم مضيفا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في الأيام الماضية اكتمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ أبواب الموازنة وصرف المستحقات المالية.

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