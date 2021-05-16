2021/05/16 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، عزمها رفع توصيات جديدة للجنة العليا بعد العيد بشأن الدوام الحضوري، مشيرة إلى أن جميع امتحاناتها حضورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات، فضلًا عن تحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مبينًا أن "جميع امتحانات وزارة التربية حضورية".

وبشأن تقليص المناهج، أكد فاروق أن "مسألة تقليص إضافي للمناهج وحذف بعض المواد من شأن هيئة الرأي"، مشيرًا إلى أنه "لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

اقرأ/ي أيضًا:

موقف وبائي منخفض: أعداد حالات الشفاء أكثر من الإصابات

الموقف الوبائي: أكثر من 2700 إصابة و29 حالة وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف توصياتها بشأن العام الدراسي: جميع الامتحانات حضورية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف توصياتها بشأن العام الدراسي: جميع الامتحانات حضورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).