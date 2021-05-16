ما هي الفوائد المذهلة التي تدفعك لإضافة العنب إلى نظامك الغذائي؟

2021/05/16 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا شيء يضاهي أن تتناول عنقودا من العنب في فصل الصيف، أو كوبا من عصير العنب في الجو الحار لتشعر بمزيد من الرطوبة والانتعاش.تتضمن هذه الفاكهة الشهية العديد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الجسم بشكل صحي وسليم، من حيث الفيتامينات، فإن العنب غني بفيتامينات “A”، “D”، “K” وكذلك “B6″ و”B12” بالإضافة […]

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