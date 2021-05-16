2021/05/16 | 15:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني عراقي يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع دول خليجية "مطبّعة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/16 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني عراقي يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع دول خليجية "مطبّعة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني عراقي يطالب الحكومة بقطع العلاقات مع دول خليجية "مطبّعة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).