وزارة الصحة في غزة تعلن

2021/05/16 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأحد في أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والفصائل المسلحة منذ الإثنين الماضي.

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