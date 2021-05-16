2021/05/16 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، الأحد، عن ضبط كدس كبير للأسلحة والمتفجرات في الفلوجة.

وقال الجهاز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد معلومات دقيقة من قبل مصادرنا تم الوصول لأكبر كدس للأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة في مدينة الفلوجة/ العامرية".

وأضاف البيان أم "الكدس هو تابع الى تنظيم داعش".

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