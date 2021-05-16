تراجع جديد عن القرارات.. التربية تبحث إعادة الدوام الحضوري للمدارس!

2021/05/16 | 15:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عزمها رفع توصيات جديدة للجنة العليا بعد العيد بشأن الدوام الحضوري وموعد الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن “الوزارة تعتزم مناقشة الدوام الحضوري وآلية إجراء الامتحانات، فضلاً عن تحديد موعدها بعد عطلة عيد الفطر، ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة”، مبيناً أن “جميع امتحانات وزارة التربية حضورية”.

وبشأن تقليص المناهج، أكد فاروق أن “مسألة تقليص إضافي للمناهج وحذف بعض المواد من شأن هيأة الرأي”، مشيراً إلى أنه “لغاية الآن لم يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشأن”.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت الخميس الماضي (13 ايار 2021)، إيقاف الحظر الشامل طيلة أيام العيد وما بعده وتطبيق الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

كما قررت تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بدءا من تاريخ 2021/5/17 إلى 2021/5/20 وعدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين إلى الدوائر كافة بدون ارتداء الكمامة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات من دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.

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