الجيش الإسرائيلي: نواجه وتيرة إطلاق صواريخ فلسطينية غير مسبوقة

2021/05/16 | 15:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن تل أبيب تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

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وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحافيين إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد في 2019 وحرب العام 2006 ضد حزب الله اللبناني.

وأطلقت حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة المحاصر منذ مساء الإثنين الماضي وحتى ظهر الأحد نحو ثلاثة آلاف صاروخ على إسرائيل.

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