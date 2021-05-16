انشاء جدار أمني في ديالى لمنع الهجمات الإرهابية

2021/05/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية العبارة في محافظة ديالى، شاكر ملا جواد التميمي، الاحد، عن انجاز جدار امني لقرى عانت منذ 15 سنة من هجمات الجماعات الإرهابية.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "المهمة لم تكن يسيرة لوجود بعض المواقع التي تحتوي على الالغام والعبوات الناسفة".

واضاف، ان "الجدار الامني عبارة عن نقاط مرابطة ومفارز راجلة وابراج مدعومة بكاميرات مراقبة لمنع اي تسلل او تغلغل للخلايا الإرهابية".

واشار الى ان " من مهام الجدار كمرحلة اولى اعادة النازحين والذي سيحقق المزيد من الاستقرار".

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