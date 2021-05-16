2021/05/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس فريق التحقيق الذي شكلته الامم المتحدة، كريم خان، بان الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، ضد الايزيديين في العراق، تحمل أدلة واضحة ومقنعة بأنها جرائم إبادة جماعية.

وأخبر خان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "الفريق الذي بدأ العمل في عام 2018، حدد الجناة الذين يتحملون المسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي.

وأضاف خان، وهو (المحامي البريطاني الذي سيصبح الشهر المقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، إن "نية داعش كانت تدمير الإيزيديين جسديًا وبيولوجيًا، حيث كانوا يخيروهم بين اعتناق عقيدتهم أو الموت".

وحض خان "مجلس الامن على إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمتابعة القضية"

اجتاح تنظيم داعش منطقة الايزيديين شمالي العراق عام 2014، وقام بقتل مجموعة كبيرة منهم وسبي نسائهم وتشريد ما تبقى منهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق أممي يعلن عن أدلة تؤكد تعرض الايزيديين إلى إبادة جماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق أممي يعلن عن أدلة تؤكد تعرض الايزيديين إلى إبادة جماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).