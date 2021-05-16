2021/05/16 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر تقدر تكلفة القذيفة الفلسطينية النمطية ما بين 200--$-- إلى 500--$-- أو أكثر وتطلق من شيالة حديدية رخيصة والمقذوف أنبوبة معدنية صغيرة محشوة بمواد متفجرة أما صاروخ القبة الحديدية الذي يحاول صد هذه القذيفة فيكلف الواحد منه من 35000--$-- إلى 50000--$-- وأكثر، والنوع الأميركي باتريوت يكلف مع قاعدة إطلاقه 3 مليون دولار.



ويستطيع صد جزء من المقذوفات.



جاء بمقال في صحيفة هآرتس عدد 13 يناير 2010، لرؤوفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم ينوء بتكلفة الجبروت الصهيوني - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم ينوء بتكلفة الجبروت الصهيوني - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).