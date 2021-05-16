مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة في اتجاه واحد

2021/05/16 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت مصر اليوم الأحد، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة وذلك وسط إجراءات أمنية وصحية كبيرة.

وقال مصدر أمني مصري مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء، إنه جرى فتح معبر رفح الساعة 11 صباح اليوم في اتجاه واحد فقط من غزه إلى مصر حيث أن المعبر يعمل بنصف طاقته نظرا للعطلات الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر أنه تم فتح المعبر لدخول العالقين الفلسطينيين من غزة.

بدوره، أكد كمال الخطيب مندوب سفارة فلسطين فى القاهرة بمعبر رفح ومختار الجالية وشيخ الفلسطينين فى سيناء، أن معبر رفح فتح اليوم لاستقبال العالقين الفلسطينين من الطلاب والمرضي المحولين إلى مستشفيات مصر.

وأشار إلى أنه لم يتم استقبال أي جرحي فلسطينيين من غزه جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ولم تدخل أي سيارات إسعاف من الجانب المصري إلى غزة لنقل الجرحي.

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