مستشفى شار يعلن عدد المراجعين خلال العيد

2021/05/16 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مستشفى شار في محافظة السليمانية اوميد علي في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، أعداد المراجعين خلال الايام الثلاثة من عيد الفطر.

وقال علي خلال المؤتمر الذي حضره مراسل PUKmedia، انه مع الأسف الاحصائيات تشير الى زيادة أعداد المراجعين في مستشفى شار في الطوارئ، حيث سجل المستشفى مراجعة 4351 مريضا، مضيفا ان عدد اصابات حوادث الطرق من السيارات والدراجات النارية والمشاجرة وصلت الى 105 اصابات وان مجموع حالات الوفاة خلال فترة العيد بلغت 6 حالات وفاة منها خمس وفيات من غير الجنسية الكوردية وحالة واحدة من الجنسية الكوردية".

PUKmedia عدنان جاف

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