السعودية تضغط لإعادة هيكلة شاملة لديون السودان

2021/05/16 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول سعودي، الأحد، إن المملكة العربية السعودية ستضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض تراكم ديون هذا البلد الإفريقي البالغة 50 مليار دولار.

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