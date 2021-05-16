منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني

2021/05/16 | 16:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعنددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بأشد العبارات بالاعتداءات الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، فيما لوحت بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت المنظمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد اليوم، إن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة جميع شؤون المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف".واعتمدت المنظمة قرارا يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القائم القانوني والتاريخي فيها وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات.كما أدان القرار الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذرة "إسرائيل من الآثار المترتبة على استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين وإعاقة الوصول إلى الأماكن المقدسة".وطالب القرار "إسرائيل بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات"، معربة عن القلق "من تسارع وتيرة الاستعمار الإسرائيلي والتهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في حي الشيخ جراح وحي سلوان".وحملت "إسرائيل المسؤولية الكاملة إزاء تدهور الأوضاع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعدوان الهمجي على قطاع غزة المحاصر".ودعت المنظمة مجلس الأمن "للتحرك الفوري لوقف الاعتداء الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في معالجة هذه الأزمة سيحتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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