مؤسسة ايزيدية ترصد انتهاكات تركيا و الفصائل التابعة لها بحق الايزيديين في سوريا

2021/05/16 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سوريا اعلنت مؤسسة ايزدينا الايزيدية عن انتهاكات علنية بحق الايزيدية في قرى مدينة عفرين السورية وذلك عن طريق تغيير ديمغرافيتها.وقالت المؤسسة نقلا عن فريق رصد ارسله الى قرية ايزيدية أن جمعية خيرية تابعة لدولة الكويت، تقوم منذ فترة ببناء مستوطنة سكنية داخل قرية إيزيدية بريف عفرين، بهدف تغيير ديمغرافية القرية.وأوضح …

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