2021/05/16 | 16:24 - المصدر: عين العراق

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الأحد 16 مايو 2021 | 04:19 مساءً

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إستعداداً لخليجي 25..



درجال والبحراني يناقشان مواصفات وموعد إنجاز نصب "الحلم"

ناقش وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، والنحات العراقي المعروف أحمد البحراني تصميم وتنفيذ نصب الحلم الذي يوثق لبطولة خليجي 25 المقرر اقامتها نهاية العام الحالي في محافظة البصرة.



وذكر بيان لمكتب وزير الشباب ان درجال والبحراني ألتقيا في العاصمة القطرية الدوحة وناقشا المشروع "من رؤية فنية بدلالات تاريخية شاخصة على الأرض في المدينة الرياضية بالبصرة، عبرنا عن ارتياحنا للقاء وما أثمر عنه عقب مناقشتنا لفكرة النصب الذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قبيل بدء بطولة كأس خليجي ٢٥".



وأوضح درجال، ان "فكرة النصب رائعة وتناسب الحدث، وهناك وقت مناسب لإنجازه على أكملِ وجه في ممازجة رائعة للفن التشكيلي ومحاكاته لبطولة رياضية كبيرة بحلم وهدف كبير على قلوب الجماهير ننتظر له أن يتحقق في البصرة الفيحاء".



وأضاف "توقعنا أن يكون {النصب} إضافة رائعة وصورة حضارية كبيرة تختزل الكثير من الشروحات ورسائل الترحاب للأشقاء في الخليج بدلالات كبيرة جداً وإضافة إلى سلسلة النصب المهمة الشاخصة في أرض الرافدين".



وقال درجال "تعهدنا ببذلنا قصارى جهدنا لأجل إنجاز مشروع النصب وافتتاحه بالتزامن مع افتتاح البطولة" مشدداً على أن "الفكرة والمضمون توازي أهمية البطولة ومكانتها وحرص العراق على إظهار الحدث والمناسبة الرياضية بأبهى صورةٍ ممكنة".

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