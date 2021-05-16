تسجيل 2456 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/05/16 | 16:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2456 اصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ادناه الموقف الوبائي كما اعنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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