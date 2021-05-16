عاجل | الصحة العراقية تسجل انخفاضا بعدد إصابات كورونا بواقع 2456 حالة

2021/05/16 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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الصحة العراقية تسجل انخفاضا بعدد إصابات كورونا بواقع 2456 حالة

وفاة 24 شخصا بفيروس كورونا في العراق وإصابة 2456 اخرين

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