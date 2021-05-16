انتهاء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.. ولا إشارات على وقف القتال في غزة

2021/05/16 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهلت جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، الأحد، التي خصصت لبحث التطورات الأمنية المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية.

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