وزير الموارد: خطة لاستصلاح 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية

2021/05/16 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى لمشروع ديوانية - شافعية تهدف لاستصلاح 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية.وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أجرى جولة تفقدية للاطلاع على المراحل النهائية لمشروع استصلاح أراضي ديوانية - شافعية يرافقه محافظ الديوانية وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".وذكر الوزير وفقا للبيان، أن "الوزارة تعمل على التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث وتقنين استخدام المياه مضيفاً سيادته أن هذا المشروع يستهدف استصلاح 15 ألف دونم كمرحلة أولى وأن الوزارة حريصة على توسيع هذه التجربة"، موضحا أن "الزيارات المتكررة للمشروع تأتي للاطلاع على سير الأعمال وتمهيداً لافتتاح المرحلة الأولى والتي ستنجز في القريب العاجل".وأشار إلى أن "الإدارة الحكيمة للموارد المائية ساهمت بتأمين الحصص المائية الكافية لإنجاح للموسم الصيفي الحالي"، مبينا أن "الجهود الجبارة التي تبذلها ملاكات الوزارة العاملة في المشروع أثمرت عن انسيابية عالية في العمل وبالتالي إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة له".

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