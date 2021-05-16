صحة الرصافة توزع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة من كورونا

2021/05/16 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاحد، عن تسجيل 361 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 290 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، إلى شفاء 1243 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 147413.

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وقالت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيار 2021)، أن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 361 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة" كالتالي:

290 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 6 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 36 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 11 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 17 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 45 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 47 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 42 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 54 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

71 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

19 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في الشعب

5 حالات في منطقة الاعظمية

11 حالة في البلديات توزعت على محلاتها

5 حالات في منطقة بغداد جديدة

3 حالة في منطقة الزعفرانية

6 حالات في منطقة النهروان

4 حالات في منطقة الكرادة

وحالتين في كل من المناطق التالية / الطالبية /حي القاهرة / الامين / العبيدي /المشتل .

واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 156192توفي منهم 1683 للاسف فيما اكتسب الشفاء 147413 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7096".

ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

وذكرت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1243 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضافت ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

251 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

23 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

99 حالة شفاء في منطقة النهروان

129 حالة شفاء في منطقة البلديات

66 حالة شفاء في منطقة الامين

88 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

93 حالة شفاء في حي الزعفرانية

69 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

111 حالة شفاء في منطقة الشعب

41 حالة شفاء في منطقة الحسينية

71 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

36 حالة شفاء في منطقة المشتل

42 حالة شفاء في منطقة بوب الشام

39 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

22 حالة شفاء في منطقة الضباط

38 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

29 حالة شفاء في منطقة حي الطالبية

وأوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 147413 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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