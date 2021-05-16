2021/05/16 | 16:55 - المصدر: عين العراق

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الأحد 16 مايو 2021 | 04:45 مساءً | عدد القراءات : 7

ضحة ذي قار تعلن جاهزية المستشفى التركي

أعلنت دائرة صحة ذي قار، جاهزية مستشفى الناصرية المعروف بالمستشفى {التركي} للافتتاح واستلامه بشكل جزئي وفقا للاتفاق الأخير مع الشركة المنفذة.

وقال مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل في تصريح صحفي، ان "الكوادر الصحية في دائرة صحة ذي قار ستباشر واعتبارا من اليوم باستلام المستشفى واجهزتها الطبية استعدادا لافتتاحه بشكل رسمي".

وبين ان "الشركة المنفذة ودائرة صحة ذي قار انهتا مهامهما لافتتاح المستشفى بشكل جزئي،" مشيرا الى ان "الشركة لازالت تجري بعض اعمال التشطيب في الطابقين الخامس والسادس من المستشفى".

ولفت الطويل الى ان "الافتتاح سيشمل الاستشاريات والطوارئ وغسل الكلى والعمليات الكبرى والمختبر والجناح الاداري".

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