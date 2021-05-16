وفاة رئيس منظمة “شبيبة الثورة” في سوريا

2021/05/16 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت وزارة الإعلام السورية رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة والمحلل السياسي عفيف دلا، الذي توفى إثر حادث سير على الطريق السريع بين محافظتي طرطوس وحمص.

وشغل دلا موقع رئيس “اتحاد شبيبة الثورة” منذ نوفمبر 2020 حين انتخبه المؤتمر العام للاتحاد.

وهو أيضا أحد المسؤولين في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.

عرف في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، إذ كان أحد الشخصيات التي تظهر على الشاشات المحلية للتعليق على الأحداث.

وهو من مواليد حمص – 1981، يحمل شهادة عليا في الإدارة العامة – المعهد الوطني للإدارة العامة 2009.

شغل عددا من المهام منها مدير ثقافة دمشق 2013 – 2014.

وكان عضوا في قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الإعداد والإعلام والثقافة.

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