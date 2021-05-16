2021/05/16 | 16:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، أن وزارة الصحة في حكومة مصطفى الكاظمي هي من حصة تحالف ، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال السعداوي في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان “كل وزارة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: وزير الصحة من حصة سائرون المدعوم من التيار الصدري وهي تجسيد للمحاصصة الطائفية والسياسية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: وزير الصحة من حصة سائرون المدعوم من التيار الصدري وهي تجسيد للمحاصصة الطائفية والسياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).