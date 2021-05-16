مصدر لـ NRT يوضح حقيقة استهداف ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى

2021/05/16 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بعطل احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في اطراف خانقين بمحافظة ديالى مما تسبب بانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (16 أيار 2021)، ان "عطلا فنيا في احدى ابراج خط نقل الطاقة الكهربائية المستوردة من ايران قرب الحدود في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى تسبب في قطع الكهرباء في عدة مدن بديالى".

واضاف المصدر، ان "ما اشيع حول استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى عار عن الصحة وانما عطل فني تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة."

N.A

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