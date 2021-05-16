الكشف عن تفاصيل شاب عشيرني حاول اغتصاب امرأة مسنة جنوب العراق (صورة)

2021/05/16 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت قيادة شرطة الديوانية، الاحد، من القاء القبض على شاب حاول اغتصاب امرأة مسنة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 آيار 2021)، "تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بمحاولة شاب في العشرينات من العمر اغتصاب امرأة مسنة تبلغ من العمر 50 عاما".

واضاف البيان، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي وبعد التنسيق مابين مركز شرطة الدغارة بأمرة ضابط المركز المقدم احمد حسن وعشيرتي السادة العويدين والاكرع تم تسليم الشخص المطلوب إلى مركز شرطة الدغارة للتحقيق معه".

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