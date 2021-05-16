مقتل ستة أشخاص مناهضين للانقلاب في ميانمار

2021/05/16 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة متمردين خلال أيام من الاشتباكات في ميانمار (بورما)، وفق ما أفادت قوة دفاعية مناهضة للمجلس العسكري ومكونة من مدنيين، الأحد، في وقت دانت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا عنف الجيش.

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