2021/05/16 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا الى البلاد.

وأشارت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان الى توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في جميع محافظات العراق وبما فيها محافظات اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق يتسلم دفعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق يتسلم دفعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).