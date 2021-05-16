طالباني يبحث عدة مسائل مع مسؤولين بالسفارة العراقية في ارمينيا

2021/05/16 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الاحد 16/5/2021، مع مسؤولين في السفارة العراقية بارمينيا.

وبحث طالباني في اطار زيارته الى ارمينيا عدة مسائل خلال لقاء مع المكلف بشؤون السفارة العراقية في ارمينيا محمد عبيد جبر.

وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع الجاليتين الكوردية والعراقية في ارمينيا وتقرر ان يكون هناك تنسيق اكثر بين حكومة اقليم كوردستان والسفارة العراقية في ارمينيا لحل مشاكل الجالية الكوردية.

وفي جانب اخر من اللقاء، جرى بحث الية تمتين العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع جمهورية ارمينيا وفي هذا الاطار، اوضح قوباد طالباني رؤيته لمسؤولي السفارة العراقية في ارمينيا.

PUKmedia

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