نائب يطالب الحكومة بأتخاذ اجراء عاجل مع الدول ''المطبعة'' مع اسرائيل

2021/05/16 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب حسن سالم، الأحد، الحكومة بقطع العلاقات مع الدول المطبعة مع اسرائيل، فيما حدد هذه الدول وهي السعودية والإمارات والبحرين.

وقال سالم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 أيار 2021)، انه "على الحكومة العراقية قطع علاقاتها مع الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، كأنظمة آل سعود والإمارات والبحرين، الذين يمثلون الخسة والخيانة للقضية الفلسطينية، وتوضح ذلك جليا من خلال دعمهم للكيان الصهيوني في قصفه للمدنيين العزل والأطفال وارتكاب المجازر في غزة".

وأضاف البيان، انه "لايليق بالعراق المقاوم والمساند للشعب الفلسطيني أن تكون له علاقات مع الخونة الذين باعوا وتآمروا على فلسطين وشعبها".

وشدد سالم على ضرورة "ابتعاد الحكومة العراقية عن المجاملات السياسية الكاذبة مع هذه الأنظمة الخائنة التي كانت الذراع الأيمن للكيان الصهيوني في قتل الشعوب في العراق ولبنان وسوريا واليمن وآخرها فلسطين، من خلال دعمها للإرهابيين ووقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني الإرهابي الذي ارتكب مجازر بحق الأطفال والشيوخ والنساء العزل".

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