قصف اسرائيلي يودي بحياة مقرب من الرئيس الفسلطيني (صور)

2021/05/16 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت حركة فتح الفلسطينية، الاحد، بأن المرافق الشخصي للرئيس محمود عباس قتل خلال قصف اسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر رئيس المكتب الاعلامي لحركة فتح منير الجاغوب، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية (16 ايار 2021)، إن "حازم عادل القمع المرافق الشخصي للرئيس محمود عباس حتى العام 2007 استشهد في قصف طائرات الاحتلال لشارع الوحدة في وسط مدينة غزة".

وشنت طائرات حربية اسرائيلية غارات مكثفة ومتزامنة، اليوم، على مناطق في قطاع غزة من ضمنها شارع الوحدة، في وسط المدينة.

وافاد مراسلنا في غزة ان 14 شخصا لقو حتفهم واصيب العشرات جراء القصف الاسرائيلي على 6 ابراج سكنية في المدينة.

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